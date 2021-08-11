Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В организациях образования на 9 августа 93,1 % педагогов и 88,4 других сотрудников привилось от коронавируса. Также университеты проводят мероприятия для привлечения большого количества людей на вакцинации, в частности такие акции, как снижение оплаты обучения на 30 %», - отметил министр образования.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить 100 % вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа.

Также Премьер-Министр поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.



