Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В организациях образования на 9 августа 93,1 % педагогов и 88,4 других сотрудников привилось от коронавируса. Также университеты проводят мероприятия для привлечения большого количества людей на вакцинации, в частности такие акции, как снижение оплаты обучения на 30 %», - отметил министр образования.
Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить 100 % вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа.
Также Премьер-Министр поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.
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