Сколько ПЦР-тестов сделали в Атырау с начала пандемии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау назвали число проведенных с начала пандемии ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии тест на наличие коронавирусной инфекции в регионе сдали 906 294 человека. Из них только в этом году – 395 тысяч тестов. Это самый высокий показатель по проведенным в республике исследованиям на душу населения. Среднесуточный показатель ПЦР-исследований за апрель 2021 года составил 4 272», - рассказал руководитель отдела областного управления здравоохранения Ермек Шмалиев.

В Атырауской области в настоящее время работают 15 лабораторий с возможностью проведения 8300 ПЦР-исследований в сутки.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Почти 500 пациентов с коронавирусом получают лечение в стационарах.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.