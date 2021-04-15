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    23:19, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько ПЦР-тестов сделали в Атырау с начала пандемии

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау назвали число проведенных с начала пандемии ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пандемии тест на наличие коронавирусной инфекции в регионе сдали 906 294 человека. Из них только в этом году – 395 тысяч тестов. Это самый высокий показатель по проведенным в республике исследованиям на душу населения. Среднесуточный показатель ПЦР-исследований за апрель 2021 года составил 4 272», - рассказал руководитель отдела областного управления здравоохранения Ермек Шмалиев.

    В Атырауской области в настоящее время работают 15 лабораторий с возможностью проведения 8300 ПЦР-исследований в сутки.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Почти 500 пациентов с коронавирусом получают лечение в стационарах.

    В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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