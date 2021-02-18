Сколько ПЦР-тестов проведено алматинцам в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года 23 тысячи ПЦР-тестов проведено в рамках ОСМС в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первый месяц этого года в целом в рамках двух пакетов было проведено около 23 тысяч ПЦР тестирования, оплачено 337 млн тенге. В 2020 году в рамках пакета ГОБМП было проведено 37 991 ПЦР- тестов на сумму 382 млн тенге, по ОСМС 73 682 ПЦР- тестирования на сумму более 878 млн тенге», - рассказал спикер.

Кроме того, с момента запуска системы ОСМС гражданам стали доступны дорогостоящие медуслуги, которые до этого они оплачивали со своего кармана.

«По итогам 2020 года в пакете медстрахования выросло количество оказанных дорогостоящих услуг, таких как КТ, МРТ и ПЦР - в сравнении с 2019 годом более чем в 3 раза. За 12 месяцев прошлого года по городу Алматы оказано 41 540 услуг КТ/МРТ. На это выделено 543,1 млн тенге. Также проведено 7 тысяч услуг ПЭТ-диагностики для выявления онкологических новообразований на сумму 1,2 млрд тенге», -уточнил Тлеухан Абилдаев.