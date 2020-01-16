Сколько павлодарских водителей могут перевести свой автомобиль на газ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Около восьми тысяч автомобилей могут использовать газовое оборудование в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В области у нас - всего 10 фирм, которые занимаются установкой газового оборудования, - сказал старший инспектор по особым поручениям дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Бауржан Макашев. - Прежде чем начать установку, хозяин должен получить у нас разрешение, после - найти фирму, занимающуюся установкой, затем пройти лабораторное исследование. Затем он получает протокол и свидетельство о переоборудовании. Собрав все документы, ставит автомобиль на учёт в специализированном автоЦОНе».

Около восьми тысяч транспортных средств в Павлодарской области имеют разрешение на пользование газовым оборудованием, отметили в пресс-службе акимата региона. Владельцы автомобилей, переоборудовавшие свой транспорт с бензинового топлива на газ, обязаны будут клеить специальный опознавательный знак «ГАЗ». В 2020 году для их опознания зампредседателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Барат Дузакбаев рекомендовал оснащать такие автомобили специальным знаком. Он необходим, прежде всего, для обеспечения безопасности окружающих. Для автомобилей с газовым топливом парковка на паркингах и подземных стоянках запрещена ещё с прошлого года.

«Переоборудование автомобиля дорожная полиция согласовывает с теми организациями, которые подтверждают соответствие автомобиля (после проведённых работ по переоборудованию) требованиям безопасности и удовлетворительному техническому состоянию. Эту процедуру проводит специализированная аккредитованная лаборатория, которая по итогам проверки выдаёт протокол технической экспертизы», - уточнили в акимате.

В департаменте полиции также отметили, что выданное свидетельство о переоборудовании имеет защитные знаки, и любая подделка будет практически невозможна. Кроме того, они пояснили и о специальной пометке в техпаспорте, в которой будет отражена информация о переходе с бензинного топлива на газ.



