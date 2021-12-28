Сколько павлодарцев вакцинировались от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области первый компонент вакцины от КВИ, не считая «Pfizer», получили более 352 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки в регионе привились 515 человек. Всего же первый компонент, не включая вакцину «Комирнати» производства «Pfizer», получили более 352 тысяч жителей области; вторым компонентом привились 333 390 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В модуль «Вакцинация», по данным ДСЭК, вводятся и казахстанцы, вакцинированные за рубежом. На 28 декабря зарегистрировано 300 человек, прошедших первый этап вакцинации, и 265, охваченных вторым этапом.

«В области продолжается иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной «Комирнати» (США). На сегодняшний день от коронавирусной инфекции сделали прививку 3 877 человек, в том числе 2 617 подростков, 135 беременных, 1 125 кормящих мам», - добавили в ведомстве.

Эпидемиологи напомнили, что изменились сроки ревакцинации с 9 до 6 месяцев, то есть ревакцинацию теперь необходимо проходить через полгода после завершения курса первичной вакцинации. Любой желающий может прийти в поликлинику и пройти ревакцинацию против КВИ. Ревакцинация тех, кто переболел КВИ с полным курсом первичной вакцинации, теперь проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

Напомним, по матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, 25 декабря Павлодарская область перешла в «зелёную» зону.