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Сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичных автобусах

12 Ноября 2021 12:00
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Сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичных автобусах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичном общественном транспорте, рассказал председатель Правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос варьируется в пределах 10-15%», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

По данным компании, на сегодняшний день средний пассажиропоток в столичном общественном транспорте составляет более 600 тысяч человек. Пассажиры могут оплатить проезд двумя способами – это транспортной картой и сканированием QR-кода, для этого имеются 13 видов различных приложений (Transcard, Kaspi.kz, Homebank, приложения сотовых операторов и т.д.). При 100-процентной безналичной системе доля оплаты транспортными картами составляет 52 %, QR-кодом – 48 %. Стоимость проезда сегодня составляет 90 тенге. Эта сумма не менялась в течение 7 лет.

Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султана.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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