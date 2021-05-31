Сколько пассажиров с «красным» и «желтым» статусами выявлено в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы уже привыкли к тому, что в здание аэропорта впускают только по системе Ashyq. По словам пресс-секретаря Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвара Шалекенова, большая ответственность наблюдается у пожилых людей, которые бережно относятся к своему здоровью и спокойно проходят в зал аэропорта, отсканировав QR код. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В эти дни в столичном аэропорту не заметишь большого скопления людей. Жители и гости города уже у входа сканируют QR-код, не занимая свое время и время окружающих. Пассажиров встречают сотрудники аэропорта, которые помогают им пройти в здание по приложению Ashyq.

«Мы проверяем до 10 тысяч человек в день. Основной упор делаем на утренние и послеобеденные рейсы. С 12 мая по 30 мая выявлено 160 пассажиров с «красным» и 99 с «желтым» статусом. Просим всех пассажиров заранее узнать свой статус, скачав приложение на смартфоны. На главной странице сайта аэропорта также размещен QR-код. Его можно отсканировать и узнать свой статус», - рассказал Анвар Шалекенов.

По его словам, практика показывает, что жители и гости города, которые приезжают в аэропорт встречать или провожать либо сами являются пассажирами, уже научились пользоваться приложением.

«По статистике большая ответственность наблюдается у пожилых людей, которые ответственно относятся к своему здоровья, спокойно проходят в зал аэропорта, что нас не может не радовать. С 12 мая столпотворений не наблюдалось. Казахстанцы уже привыкли к тому, что в здание аэропорта запускают только по системе Ashyq. Мы первый аэропорт в стране, который внедрил систему. Сейчас приложение активно практикуется в Алматы, в нашем филиале в Кокшетау, планируется запустить в Шымкенте, Актау», - отметил пресс-секретарь столичного аэропорта.

Если по каким-то причинам пассажир не может отсканировать QR-код, у сотрудников есть специальные планшеты. Они вводят ИИН, так статус будет отображаться в системе.

Напомним, что согласно требованиям санитарных врачей не допускается вход на объекты предпринимательства по приложению Ashyq посетителей, имеющих «желтый» и «красный» статусы.

Что касается «красного» статуса, он присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и имеет положительный результат, полученный в течение 14 дней, не включая день сдачи, из информационной базы ПЦР анализов и контактных лиц, которая интегрирована с проектом Ashyq.

«Обладателям «красного» статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции. При этом если даже они сдадут повторный ПЦР-тест и результат будет отрицательным, 14 календарных дней с момента получения первого положительного результата все равно в системе будет отображаться «красный» статус. В случае выявления посетителей, подлежащих изоляции согласно статусу, органы санитарно-эпидемиологического контроля имеют право привлечь их к административной ответственности за нарушение карантинных ограничений», - пояснил Анвар Шалекенов.

Таким образом, если у вас положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, вы обязаны находиться на самоизоляции не менее 14 дней, чтобы не заражать окружающих и не платить штраф в размере 30 МРП или 87 510 тенге.

Контактным лицам с «желтым» статусом приходит следующее уведомление.

«Вы нарушили режим домашнего карантина, являясь контактным лицом COVID-19 (требования санитарных правил от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 47). В этой связи за нарушение действующего законодательства Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 425 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в размере 30 МРП (87 510 тенге). Вам необходимо принять меры по соблюдению карантинного режима на дому в течение 14 календарных дней».