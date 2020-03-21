Сколько пассажиров авиарейса Париж – Минск - Нур-Султан выбыло в другие регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько пассажиров выбыло в другие регионы с авиарейса Париж – Минск - Нур-Султан, в котором были выявлены заболевшие коронавирусом, сообщили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, авиарейс Париж – Минск - Нур-Султан прилетел 19 марта. На борту находились 73 пассажира. Из них 7 пассажиров являются так называемым близким контактом, из которых 5 человек госпитализированы в городе Нур-Султан, 2 пассажира выбыли в другие регионы.

На домашнем карантине находятся 63 человека (30 человек выбыли в другие регионы).



