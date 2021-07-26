Сколько пар развелось в Казахстане в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане более 2 тысяч пар развелись, не прожив в браке и года в 2020 году. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистике большинство казахстанцев в 2020 году развелись, прожив в браке всего от 1 до 4 лет. Таких случаев зарегистрировано 14 700. 2 300 пар развелись, не прожив в браке и года», - сказал Алексей Милюк.

По его словам, такое положение порождает другие социальные проблемы как социальное сиротство, увеличение числа неполных и малообеспеченных семей, невыплата алиментов.

«В связи с чем, министерством проводится активная работа по изменению акцентов государственной политики с репрессивной направленности в сторону решения социально-экономических проблем населения. На наш взгляд, уклон должен быть сделан на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе, как с правонарушителями, так и с жертвами насилия», - добавил Алексей Милюк.

В настоящее время, совместно с депутатским корпусом рассматриваются вопросы внедрения реабилитационных программ для правонарушителей, привитию детям основ семейных ценностей, здорового образа жизни.

Реализовать данные инициативы планируется в рамках законопроекта по отдельным вопросам укрепления института семьи.

Также совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются вопросы модернизации существующих социальных служб и порядка сопровождения лиц из групп риска (алкоголиков, лиц находящихся в трудной жизненной ситуации и др.).

«Важно отметить, что профилактика бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала неправительственных организаций. Ими предоставляются убежища жертвам бытового насилия, оказывается правовая, медицинская, социальная, а также психологическая помощь, проводятся тренинги и консультации», - пояснил Алексей Милюк.

Ранее он заявил, что применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов в стране.