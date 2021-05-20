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Сколько пациентов в Нур-Султане после коронавируса направлены в санатории для реабилитации

20 Мая 2021 13:47
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Сколько пациентов в Нур-Султане после коронавируса направлены в санатории для реабилитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько пациентов после перенесенного коронавируса направлены в санатории для реабилитации? Об этом рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султану Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«После перенесенной коронавирусной инфекции, особенно, если пациент перенес болезнь тяжело, требуется реабилитация. Реабилитация проводится по направлению участкового терапевта, как в организациях первичной медико-санитарной помощи, где развернуты отделения реабилитации, в том числе койки дневного стационара. Что касается санаторного лечения, по направлению специалистов организации ПМСП можно пациента направлять на санаторно-курортное лечение, но только в те санатории, которые имеют госзаказ у Фонда социального медицинского страхования. На сегодня по городу Нур-Султану имеются два санатория: санаторий «Бурабай», который лечит заболевание дыхательной системы после перенесенной пневмонии. Второй – частный реабилитационный центр «Адал Ниет Астана», - отметила Алия Рустемова.

Для направления в санатории необходимо обратиться в организации первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления. Спикер проинформировала о том, что на сегодня порядка 40 пациентов старшего возраста, которые тяжело перенесли болезнь, направлены на санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, какой объем финансирования направил столичный Фонд социального медицинского страхования на борьбу с коронавирусной инфекции.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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