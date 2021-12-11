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Сколько пациентов с КВИ находятся в реанимации в Атырауской области
11 Декабря 2021 03:09
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусной инфекцией назвали в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 96 человек. Загруженность составляет 16,5% (на 580 койко-мест).
В отделениях реанимации Атырауской области лежат 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).
Ранее сообщалось, вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области.
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