Сколько пациентов с КВИ находятся в реанимации в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусной инфекцией назвали в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 96 человек. Загруженность составляет 16,5% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации Атырауской области лежат 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).

Ранее сообщалось, вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области.