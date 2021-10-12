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    14:49, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько пациентов с коронавирусом лечат в инфекционках Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 11 октября зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 223 случая с симптомами и 15 без симптомов.

    «Выписано всего 235 человек, поступило – 139. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) находится 1 451 человек. В отделениях реанимации всего – 150. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 79, High flow занято – 29 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 091 пациент, с симптомами – 2 958, с легкой и средней степенью, без симптомов – 133.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1889 человек, вторым компонентом – 3008 человек.

    На 11 октября вакцинировано первым компонентом 970 096 человека, вторым компонентом 888 368 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 333 человека.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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