Сколько пациентов с COVID-19 находятся в реанимации Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число находящихся в реанимациях больных COVID-19 назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 21 апреля, лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах проходят 634 человека. Загруженность составляет 30,7 % (на 2068 коек). В модульной больнице - 170 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 104 человека, во фтизиопульмалогическом центре – 55, в районных инфекционных стационарах - 148 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 157. В реанимации лежат 36 пациентов, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 44,5 % (на 81 койку). В домашних условиях получают лечение 1095 человек. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Атырауской области подготовлено 11 инфекционных стационаров на 2 068 коек, из них 81 - реанимационные койки. В городе Атырау функционируют 3 стационара на 430 коек, на месторождении Тенгиз стационар на 1 360 коек и в 7 районах инфекционные стационары на 278 коек», - проинформировала пресс-служба областного управления здравоохранения.

Как ранее сообщалось, четыре тысячи работников месторождения Тенгиз привились вакциной «Спутник V».