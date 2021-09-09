Сколько пациентов пожаловались на медуслуги в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал об обращениях пациентов в 2020 и 2021 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Но в целом я хотел бы еще напомнить, что буквально летом этого года Глава государства особо подчеркнул необходимость поднятия статуса врачей и разработки системы страхования профессиональной ответственности, которая будет учитывать моменты медиативного рассмотрения, при наличии подобных споров», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

По его словам, в этом направлении предстоит большая работа.

«Сегодня защита прав пациентов по обязательствам, которые несут поставщики, рассматривается у нас в едином контакт-центре. Только за прошлый год нами было рассмотрено порядка 800 тысяч обращений разного характера, из них жалобы занимали процентов 10%. В этом году уже порядка полумиллиона обращений рассмотрено и эта работа проводится ежедневно», - заключил вице-министр.