Сколько пьяных подростков поймали за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 13 по 19 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 13 по 19 сентября по стране проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Его цель - профилактика подростковой преступности, выявление правонарушений в сфере защиты прав детей, повышение их правовой грамотности, а также предупреждение преступных посягательств в отношении них», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что помимо сотрудников полиции, к мероприятию привлечены представители органов образования, здравоохранения, местных исполнительных органов, неправительственных организаций и общественности.

«За неделю операции выявлено 4,6 тысяч несовершеннолетних, которые находились в ночное время вне жилища без сопровождения родителей, свыше 360 фактов подросткового хулиганства и порядка 130 распития алкогольных напитков и появление в пьяном виде. За безнадзорность и беспризорность в Центры адаптации помещено более 260 несовершеннолетних», - добавил Нурдильда Ораз.