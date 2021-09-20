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    11:27, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько пьяных подростков поймали за неделю в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 13 по 19 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 13 по 19 сентября по стране проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Его цель - профилактика подростковой преступности, выявление правонарушений в сфере защиты прав детей, повышение их правовой грамотности, а также предупреждение преступных посягательств в отношении них», - сказал Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что помимо сотрудников полиции, к мероприятию привлечены представители органов образования, здравоохранения, местных исполнительных органов, неправительственных организаций и общественности.

    «За неделю операции выявлено 4,6 тысяч несовершеннолетних, которые находились в ночное время вне жилища без сопровождения родителей, свыше 360 фактов подросткового хулиганства и порядка 130 распития алкогольных напитков и появление в пьяном виде. За безнадзорность и беспризорность в Центры адаптации помещено более 260 несовершеннолетних», - добавил Нурдильда Ораз.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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