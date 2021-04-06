Сколько отечественных товаров сертифицировали в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько отечественных товаров сертифицированы в этом году, рассказал заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается сертифицированных товаров, ежегодно сертифицируется около 200 тысяч партий. Однако в этом году из-за пандемии показатель снизился. На сегодняшний день выдано 180 тысяч документов», - пояснил Кайнар Тайжанов.

Ранее он рассказал о том, что межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты.