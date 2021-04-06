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    12:53, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько отечественных товаров сертифицировали в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько отечественных товаров сертифицированы в этом году, рассказал заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается сертифицированных товаров, ежегодно сертифицируется около 200 тысяч партий. Однако в этом году из-за пандемии показатель снизился. На сегодняшний день выдано 180 тысяч документов», - пояснил Кайнар Тайжанов.

    Ранее он рассказал о том, что межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты.


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