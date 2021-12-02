Сколько осужденных за рубежом казахстанцев попадут под амнистию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев, осужденных за рубежом и отбывающих наказание в стране, будут амнистированы, рассказали в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработанный законопроект будет способствовать воссоединению многих семей с близкими. Однако применима ли сила этого законопроекта к казахстанским гражданам, осужденным по приговору иностранного государства, но экстрадированным в нашу страну? В настоящее время в исправительных учреждениях страны отбывают наказание 35 казахстанцев, осужденных приговором суда иностранного государства. Сколько из этих людей могут надеяться на амнистию в связи с 30-летием Независимости?» - спросила на пленарном заседании Сената депутат Дана Нуржигитова.

В свою очередь, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев подтвердил, что 35 казахстанцев осуждены за рубежом. 31 человек были осуждены в России, остальные – в Беларуси и Кыргызстане.

«По соглашению, все 35 человек переведены в Казахстан и отбывают наказание в нашей стране. Из них по амнистии будет освобожден только один человек. Остальные 34 человека осуждены за особо тяжкие и тяжкие преступления», - заключил министр.