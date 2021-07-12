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    13:56, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько осужденных вакцинировано от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько осужденных прошло вакцинацию от коронавируса, сообщила на брифинге начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время, 95% личного состава и 92% осуждённых вакцинированы, массового заражения коронавирусной инфекцией не допущено. В настоящее время нами проводится работа по передаче медицинской службы в ведение Министерства здравоохранения. Это предложение поддержано Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте и всеми госорганами», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что с 2023 года данная функция полностью будет передана в минздрав.

    «Полагается, что это позволит получить осужденным более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения, а также искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий», - резюмировала Бибигуль Мунайтпасова.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Вакцинация Заключенные Правоохранительные органы
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