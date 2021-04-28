Сколько осужденных в Казахстане, рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько осужденных насчитывается сегодня в Казахстане, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в настоящее время в стране функционирует 80 учреждений, в которых содержится свыше 32 тысяч человек, 25 тысяч осужденных и 6,5 тысяч следственно-арестованных лиц.

Имеется 6 женских колоний, где отбывают наказание 2 244 женщин. Содержится 52 несовершеннолетних, пожилых мужчин в возрасте от 60 до 74 лет – 655, инвалидов – 712, иностранцев - 1 232, лиц без гражданства – 149.

Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил в интервью журналистам председатель комиссии Канат Мусин, перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.