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Сколько осужденных подпадает под амнистию в Нур-Султане

8 Декабря 2021 09:53
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Сколько осужденных подпадает под амнистию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подготовка к амнистии осужденных в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан началась в системе Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Нур-Султану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

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Как сообщалось ранее, 2 декабря 2021 года Сенатом Парламента принят Закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан». Закон подписан Главой государства 7 декабря.

В целях реализации закона сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Нур-Султану проводят разъяснительную работу среди осужденных, отбывающих наказание в подведомственных учреждениях, а именно - в части погашения ущерба, причиненного преступлением.

Вместе с этим, в целях правильной и единообразной подготовки материалов в суд 6 декабря прошла рабочая онлайн-встреча по обсуждению практических вопросов реализации закона об амнистии под председательством исполняющего обязанности заместителя начальника Департамента УИС по городу Нур-Султану подполковника юстиции А.К. Мухина. Во встрече приняли участие представители районных судов № 2 районов Байконыр, Алматы, Сарыарка и Есиль, городской прокуратуры и его районов, а также сотрудники учреждений и служб пробации Департамента УИС по городу Нур-Султану.

По итогам рабочей встречи были озвучены предложения и приняты рекомендации по единообразному сбору материалов в отношении лиц, подпадающих под рассмотрение амнистии.

По предварительным расчетам, под действие амнистии в учреждениях столичного департамента подпадает около 210 осужденных, отбывающих наказание, и 700 осужденных, состоящих на учете в пробации.

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#Нур-Султан   #Пенитенциарная система  
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