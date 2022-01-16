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Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы

16 Января 2022 22:16
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Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько оружия изъяли полицейские у преступников в Алматы, рассказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время продолжается изъятие оружия преступников и их схронов. На сегодняшний день в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы, а также большое количество похищенного во время мародерства имущества, проводятся все необходимые следственные действия», - сказал Канат Таймерденов.

Спикер добавил, что в городе восстановлена система реагирования сигнала «102». На вызовы направляются усиленные патрульные наряды, тщательно проверяется каждый сигнал правонарушений.

Ранее с ообщалось , что террористы захватили 1347 единиц оружия в ходе беспорядков в Алматы.

«Другие группы террористов захватили одновременно 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами. На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия. В том числе 501 нарезное, 807 гладкоствольных, 39 (единиц) газо-травматического оружия», - сказал Канат Таймерденов.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Теракт в Алматы   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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