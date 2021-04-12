Сколько оружия изъято из незаконного оборота в Казахстане в 2021 году
«Следует отметить, что проводимая ежегодная акция по выкупу оружия является не единственной мерой, принимаемой МВД по обеспечению общественной безопасности. На регулярной основе проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Кару», «Правопорядок» и др., в рамках которых из незаконного оборота также изымаются оружие и боеприпасы», - сказал Алексей Милюк.
Было сообщено, что в текущем году, в рамках таких мероприятий, изъято около 663 единиц огнестрельного оружия, из них 39 - нарезного.
«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз попросить проявить активную гражданскую позицию по сдаче населением в органы полиции незаконно хранящихся оружия и предметов вооружения», - добавил Алексей Милюк.
Ранее сообщалось, что очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия стартовала в Казахстане.