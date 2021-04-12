НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько оружия изъято из незаконного оборота в Казахстане в 2021 году, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что проводимая ежегодная акция по выкупу оружия является не единственной мерой, принимаемой МВД по обеспечению общественной безопасности. На регулярной основе проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Кару», «Правопорядок» и др., в рамках которых из незаконного оборота также изымаются оружие и боеприпасы», - сказал Алексей Милюк.

Было сообщено, что в текущем году, в рамках таких мероприятий, изъято около 663 единиц огнестрельного оружия, из них 39 - нарезного.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз попросить проявить активную гражданскую позицию по сдаче населением в органы полиции незаконно хранящихся оружия и предметов вооружения», - добавил Алексей Милюк.

Ранее сообщалось, что очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия стартовала в Казахстане.