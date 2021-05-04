Сколько оружия изъяли у казахстанцев за время акции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о ходе акции по изъятию оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20 апреля текущего года проводится акция по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Целью данной акции является профилактика правонарушений, совершаемых с применением огнестрельного оружия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, с начала акции в органы внутренних дел граждане добровольно сдали 619 единиц огнестрельного оружия, в том числе 71 единица – нарезное длинноствольное; 537 единиц – гладкоствольное; 11 единиц – травматическое; 1 снаряд; 14 283 патрона к оружию.

Все сданное оружие проверено по учету и проходит криминалистическую экспертизу.

«Предварительная сумма выплаты за сданное оружие составила 58 747 000 тенге. Напомним, акция по покупке незаконно хранящегося оружия стартовала 20 апреля. На проведение акции из республиканского бюджета было выделено более 95 млн. Согласно правилам акции, гражданин, желающий сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, может обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции», - заключил Н. Ораз.