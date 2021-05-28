Сколько оружия изъяли из незаконного оборота в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — 13 единиц незаконного оружия изъято у жителей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в полиции, в целях предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия, поддержания должного общественного порядка, на территории Костанайской области с 17 мая по 17 июня 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».

На период мероприятия создано более 60 специальных мобильных групп, в которых задействовано около 400 сотрудников полиции. На сегодняшний день проверено 403 отдаленных крестьянских хозяйства, отгонных участка, а также 5560 владельцев гражданского оружия по месту жительства, - рассказали в полиции.

В ходе рейдовых мероприятий изъято из незаконного оборота 13 единиц оружия, в том числе одно нарезное ружье, девять единиц гладкоствольного оружия, два газовых пистолета, один электрошокер. Также изъят один патрон к нарезному оружию и 45 патронов к гладкоствольному оружию.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов 11 правонарушителей привлечены к административной ответственности. Также зарегистрировано два уголовных дела по статье «Незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Сотрудниками ПС КНБ РК совместно с полицейскими отдела полиции Карабалыкского района в ходе досмотра у 19-летнего жителя Лисаковска в барсетке был обнаружен и изъят патрон калибра 5х45мм. А в районе Б. Майлина у 46-летнего жителя села Юбилейное в гараже было обнаружено и изъято нарезное оружие неустановленной марки без приклада. По данному факту назначена экспертиза»,- пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, за этот период полицейские выявили 93 административных правонарушения в сфере оборота гражданского и служебного оружия.