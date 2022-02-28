Сколько органов трансплантировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Казахстане проведена 171 трансплантация органов. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с органным донорством отечественными хирургами, кардиохирургами успешно проводится имплантация искусственного левого желудочка для механической поддержки кровообращения - в 2021 году имплантировано 47 устройств LVAD», - сказала Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

При этом глава Минздрава считает, что отечественная трансплантология может проводить значительно больше пересадок органов и тканей. Среди основных проблем, сдерживающих развитие трансплантологии, - дефицит донорских органов, в том числе от посмертного донора, правомерность изъятия тканей и органов человека для последующей трансплантации.

«Для дальнейшего развития направления нужно активизировать межведомственную работу по пропаганде органного донорства, направленную на формирование в общественном сознании доброжелательного отношения к органному донорству с официальной поддержкой религиозных конфессий», - заключила А. Гиният.