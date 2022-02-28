+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько органов трансплантировали в Казахстане

28 Февраля 2022 17:25
Поделиться:
Сколько органов трансплантировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Казахстане проведена 171 трансплантация органов. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Три закона в области здравоохранения примут в этом году
О коррупции в Минздраве рассказала Ажар Гиният Реабилитация онкобольных в Казахстане будет за счет средств ОСМС Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%

«Наряду с органным донорством отечественными хирургами, кардиохирургами успешно проводится имплантация искусственного левого желудочка для механической поддержки кровообращения - в 2021 году имплантировано 47 устройств LVAD», - сказала Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

При этом глава Минздрава считает, что отечественная трансплантология может проводить значительно больше пересадок органов и тканей. Среди основных проблем, сдерживающих развитие трансплантологии, - дефицит донорских органов, в том числе от посмертного донора, правомерность изъятия тканей и органов человека для последующей трансплантации.

«Для дальнейшего развития направления нужно активизировать межведомственную работу по пропаганде органного донорства, направленную на формирование в общественном сознании доброжелательного отношения к органному донорству с официальной поддержкой религиозных конфессий», - заключила А. Гиният.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Три закона в области здравоохранения примут в этом году
О коррупции в Минздраве рассказала Ажар Гиният
Реабилитация онкобольных в Казахстане будет за счет средств ОСМС
Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%
Популярное
1 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
4 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Читайте также
Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%
Более 480 тысяч астанчан прошли полную вакцинацию от КВИ
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив