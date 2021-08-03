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    09:50, 03 Август 2021 | GMT +6

    Сколько организаций стали участниками Ashyq в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал количество организаций-участников проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Упрощение требований для вступления в проект Ashyq способствовало приросту участников в три раза. Так, с 27 июля текущего года по 2 августа количество участников проекта «Ashyq» увеличилось с 21 900 до 67 782», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Он напомнил, что в рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 50 тысяч объектов - участников проекта.

    «Нарушения выявлены на 642 объектах. По данным выгрузки (сведений), полученных от МЦРИАП за период с 10 июля, выявлено 16 663 нарушителей, их них 10 305 посетителей с «красным» и 6 358 с «желтым» статусом. Таким образом, в более чем 16 тыс. объектов предотвращено заражение населения коронавирусной инфекцией», - заключил министр.

    Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в «красной зоне». За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в «красной зоне». На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек - 44%.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество
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