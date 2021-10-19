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    13:46, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько операторов-полицейских обрабатывают звонки на линии «102» в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько операторов-полицейских обрабатывают запросы граждан на линии «102», рассказал в ходе брифинга начальник управления Центра оперативного управления столичного департамента полиции Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На канале «102» у нас сидят 7 операторов. В выходные и праздничные дни усиливаем, создаем дополнительно два рабочих места. Если в будние дни поступают до 2 тысяч звонков, то в выходные и праздничные дни поступает до 2500-3000 звонков», - отметил спикер.

    Операторы работают посменно, по 12 часов. По нагрузке создаем дополнительные рабочие места.

    «На неотвеченный звонок предусмотрена система «Незабудка», «Пропущенный звонок». В таких случаях мы сами осуществляем дозвон после завершения звонка абонента. Допустим, если на линии оператор, принимая звонок от абонента, видит, что звонок пропущен, стараемся перезвонить и оперативно реагировать», - пояснил Кайрат Раушанов.

    Напомним, с февраля текущего года с момента запуска мобильного приложения «102» свыше тысячи обращений принято операторами-полицейскими.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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