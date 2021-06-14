Сколько огнестрельного оружия добровольно сдали казахстанцы, рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРИ – Казахстанцы добровольно сдали в органы полиции 1 381 единицу огнестрельного оружия. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях профилактики правонарушений с применением оружия органами внутренних дел принимаются организационные и правовые меры по совершенствованию контроля за его оборотом», - сказал Асылбек Идрисов.

Было отмечено, что за последние годы на законодательном уровне внесен ряд поправок, в частности расширены составы административной правонарушений, увеличены штрафные санкции за нарушения правил приобретения, хранения, использования и перевозки гражданского оружия, стрельбу из огнестрельного оружия в населенных пунктах, а также определен особый порядок осуществления государственного контроля за его оборотом.

«Одна из форм взаимодействия полиции с населением по вопросам обеспечения общественной безопасности направлена на профилактику преступлений с применением огнестрельного оружия. В этих целях, начиная с 2008 года, ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения», - добавил Асылбек Идрисов.

В результате проведенных акций, по его словам, в 2008, 2012 – 2014, 2016 – 2021 годы, население за денежное вознаграждение добровольно сдало более 53 тыс. (53373) единиц огнестрельного оружия и свыше 2 миллионов патронов к нарезному оружию, на общую сумму 1,7 млрд тенге.

«В текущем году данная акция стартовала с 20 апреля, на эти цели государством выделено свыше 95 млн тенге. Гражданами в органы полиции добровольно сдана 1381 единица огнестрельного оружия, 57 292 патронов к нарезному оружию, а также 11 взрывных устройств и 15 кг взрывчатых веществ, на общую сумму 91 млн 467 тыс. тенге», - резюмировал Асылбек Идрисов.