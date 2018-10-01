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Сколько объектов в Казахстане приватизировано иностранными инвесторами

16 Октября 2018 17:02 182
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Сколько объектов в Казахстане приватизировано иностранными инвесторами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько объектов в Казахстане приватизировано иностранными инвесторами, рассказал и.о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Галымжан Ибраимов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«60% объектов в рамках комплексного плана  приватизировано иностранными инвесторами. Это в основном объекты Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», а также объекты СПК», - сказал Галымжан Ибраимов.

По его данным, иностранными инвесторами было вложено около 70 млрд тенге.

«Однако по большим объектам у нас еще предстоит работа, и на этих конкурсах, мы думаем, также примут участие зарубежные инвесторы, и этот объем увеличится», - добавил Галымжан Ибраимов.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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