РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Сколько объектов повреждено в результате беспорядков в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, как в стране будут восстанавливать разрушенные объекты в результате беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оперативным данным акиматов по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируются ежедневно», - сообщил Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

    Он сообщил, что Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов. Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба.

    «На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию», - отметил министр.

    Ранее сообщалось, что ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 103,7 млрд тенге.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная МИИР РК Алматинская трагедия ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!