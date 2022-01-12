Сколько объектов повреждено в результате беспорядков в Казахстане
«По оперативным данным акиматов по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируются ежедневно», - сообщил Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.
Он сообщил, что Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов. Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба.
«На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию», - отметил министр.
Ранее сообщалось, что ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 103,7 млрд тенге.