Сколько объектов госсобственности выставят на приватизацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько объектов госсобственности было приватизировано за два месяца текущего года, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта (с учетом 51 объекта, предусмотренных к реализации в периметре материнских компаний).

«За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 224 объекта на сумму 60 млрд тенге. 67 объектов находятся на торгах. 48 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 331 объекту предстоит реализация. Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - уточнил Ерулан Жамаубаев

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлены финансовые нарушения на сумму 4 млрд тенге.

«За 2 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 149 тыс. процедур государственных закупок на сумму свыше 2,4 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 7 437 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено более 90% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 328 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 226 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 4 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.