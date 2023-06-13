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    12:18, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Сколько объектов госсобственности выставили на приватизацию в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021 - 2025 годы предусмотрена реализация 669 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период (пять месяцев текущего года) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 369 объектов на сумму 312 млрд тенге. 36 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина также сообщил, что 62 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 202 объекта находятся на предпродажной подготовке.

    Ранее сообщалось, что итоги 5 месяцев показывают рост ВВП на 4,5%.

    «Основной вклад вносят отрасли обрабатывающей промышленности. Динамика роста наблюдается в машиностроении – 32%, в том числе в автомобилестроении – 41%, производстве локомотивов и вагонов - на 6%. Рост производства в легкой промышленности – 31%, в том числе производство текстиля – 51% и одежды – 4,8%», - проинформировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.


    Теги:
    Экономика Легализация. Приватизация Минфин РК Правительство
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