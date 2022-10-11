Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сколько объектов госсобственности продали в текущем году в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
11 Октября 2022, 13:31
Сколько объектов госсобственности продали в текущем году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что в комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период (9 месяцев текущего года) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 244 объекта на сумму 57 млрд тенге. 45 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что 51 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию. 335 объектов находятся на предпродажной подготовке.

В текущем году для регионов предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. 100% освоено. Экономия составила 7,7 млрд тенге, не освоено – 39 млрд тенге, перевыполнено – 47 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что за девять месяцев текущего года по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге.


Правительство РК   Экономика   Минфин РК   Бюджет   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК