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Сколько объектов госсобственности приватизировано в Казахстане в этом году

9 Декабря 2021 10:43
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Сколько объектов госсобственности приватизировано в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько объектов госсобственности приватизировано в Казахстане в текущем году, сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 733 объектов. За отчетный период 197 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 52 млрд. тенге. 112 объектов находятся на торгах. 16 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 348 объектов предстоят к реализации», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее глава Минфина доложил о показателях исполнения государственных финансов за 11 месяцев текущего года.

«В государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 179 млрд тенге, план исполнен на 103,6%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6,7 трлн тенге, план исполнен на 101,7%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В целом, отметил глава Минфина, план по доходам перевыполнен на 109 млрд тенге, из них налоги - на 51 млрд тенге, неналоговые поступления - на 54 млрд тенге.



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#Правительство РК   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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