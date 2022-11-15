Сколько объектов госсобственности приватизировали в Казахстане

15 Ноября 2022, 12:45

15 Ноября 2022, 12:45

Сколько объектов госсобственности приватизировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 245 объектов на сумму 57 млрд. тенге.48 объектов находятся на торгах. 52 объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, 330 объектов находятся на предпродажной подготовке

(в том числе 202 объекта в периметре материнских компаний).

«Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил Ерулан Жамаубаев.