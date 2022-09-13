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Сколько объектов госсобственности готовят на приватизацию в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 12:49
Сколько объектов госсобственности готовят на приватизацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 240 объектов на сумму 57 млрд тенге. 65 объектов находятся на торгах, 36 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также сообщил, что 334 объекта находятся на предпродажной подготовке, в том числе 202 объекта в периметре материнских компаний.

Ранее сообщалось, что по итогам 8 месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 85 млрд тенге. План исполнен на 104,9%.


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