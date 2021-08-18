Сколько объектов бизнеса охвачены мониторингом в рамках проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 60473 объектов, нарушения выявлены на 1183 объектах. Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всей стране продолжается масштабирование проекта «Ashyq». Число участников проекта превысило 111 тысяч, из них лидеров – 921, число пользователей достигло 4 млн. Ежедневно более 400 тысяч казахстанцев проверяют свой статус онлайн. Мониторинговые группы продолжают контроль соблюдения карантинных мер. Согласно анализу, за последние две недели охват рейдами увеличился на 16%, число объектов с нарушением выросло в 1,2 раза», - проинформировал министр.

Он так же отметил, что в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях наблюдается снижение охвата рейдами объектов.

«Мониторинговыми группами также осуществляется контроль соблюдения карантинных мер и на обьектах-участниках «Ashyq». В рамках проекта «Ashyq» мониторинговыми группами охвачено 60 473 объекта, нарушения выявлены на 1183 объектах. Вместе с тем, с момента внедрения проекта выявлено 46 067 посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 29 930 с положительным результатом ПЦР-теста и 16 137 контактных лиц», - отметил Алексей Цой.

По его словам, данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих.

«Убедительно прошу граждан, представляющих опасность для окружающих, проявить гражданскую ответственность и не вносить свой вклад в распространение вируса. Несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий (свадьбы, поминальные обеды и другие) с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина. В этой связи прошу поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп», - заключил министр здравоохранения.