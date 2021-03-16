Сколько объединений собственников имущества создано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления жилья и жилищной инспекции Асылбек Есенбаев рассказал о процессе перехода от КСК к объединениям собственников имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в столице насчитывается 3056 многоквартирных жилых домов, в них создано 244 ОСИ – объединений собственников имущества. По району Алматы - 68, по району Байконур - 23, по району Есиль - 122, по району Сарыарка - 31. В целях реализации реформ о внедрении института ОСИ в июле 2020 года запущена инициатива «Жилищный час» для консультации населения по системным обращениям активных жителей столицы в прямом эфире на YouTube-канале», - сказал Асылбек Есенбаев на публичных слушаниях в столичном маслихате.

Всего, по его словам, зафиксировано свыше 20 тысяч просмотров по онлайн-эфирам по городу Нур-Султану.

«Также активно проводится разъяснительная работа посредством социальных сетей. Для удобства горожан открыт Центр жилья, чтобы жителям по одному вопросу не нужно было обращаться в различные инстанции. В Центре жилья с участием активных граждан города, а именно совместно с Ассоциацией I-Kamal проведено более 65 онлайн-собраний, по результатам которого зарегистрировано соответствующее количество ОСИ. Ассоциацией I-Kamal также на еженедельной основе проводятся консультации граждан в здании Центра жилья», - отметил спикер.

«Для охвата населения по разъяснению внесенных изменений в жилищное законодательство акиматом также принято решение путем Единого расчетного центра – Астана ЕРЦ – осуществлять рассылку квитанций на оборотной стороне уведомлений о необходимости регистрации ОСИ всем собственникам жилья города. Это обеспечит охват населения примерно в 340 тысяч абонентов», - заключил он.