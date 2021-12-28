Сколько нужно будет отчислять на ОСМС в 2022 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 января в Казахстане увеличатся платежи в Фонд ОСМС. Вместо привычных двух процентов работодатели будут отчислять за работников по три процента от их зарплаты, но не более 18 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Увеличение размеров платежей в ФОНД ОСМС связано с ростом минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчётного показателя (МРП). Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, будут платить 2 процента от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге в месяц.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, – 5 процентов от 1,4-кратной МЗП, или 4 200 тенге.

Сумма единого совокупного платежа (ЕСП) в будущем году составит:

- для жителей города – 1 МРП, или 3 063 тенге;

- для жителей села – 0,5 МРП, или 1 531,5 тенге.

Самостоятельные плательщики должны будут отчислять в Фонд ОСМС 5 процентов от МЗП, или 3 тысячи тенге.

При этом с нового года государство будет по-прежнему платить за 15 льготных категорий граждан. На сегодняшний день в Казахстане таких свыше 11 миллионов человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге.