-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
-
-
-
-
Сколько нужно будет отчислять на ОСМС в 2022 году
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 января в Казахстане увеличатся платежи в Фонд ОСМС. Вместо привычных двух процентов работодатели будут отчислять за работников по три процента от их зарплаты, но не более 18 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Увеличение размеров платежей в ФОНД ОСМС связано с ростом минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчётного показателя (МРП). Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, будут платить 2 процента от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге в месяц.
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, – 5 процентов от 1,4-кратной МЗП, или 4 200 тенге.
Сумма единого совокупного платежа (ЕСП) в будущем году составит:
- для жителей города – 1 МРП, или 3 063 тенге;
- для жителей села – 0,5 МРП, или 1 531,5 тенге.
Самостоятельные плательщики должны будут отчислять в Фонд ОСМС 5 процентов от МЗП, или 3 тысячи тенге.
При этом с нового года государство будет по-прежнему платить за 15 льготных категорий граждан. На сегодняшний день в Казахстане таких свыше 11 миллионов человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге.
- Численность населения мангистауского села превысила 56 тысяч человек
- В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация против коронавируса
- Как малый и средний бизнес будут трансформировать в крупный, рассказали в Миннацэкономики
- Депутат раскритиковал предложение об увеличении страниц в паспорте РК
- Более 30 проектов введены в эксплуатацию в Костанае за годы реализации ГПФИИР
- Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана