Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане, рассказал на брифинге начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В течение пяти лет запланировано строительство 44 участковых и 16 модульных пунктов полиции, а также приобретение служебного транспорта и компьютерной техники», - сказал Арман Айтмагамбетов.
Спикер отметил, что в 2021 году выделено девять помещений для участковых пунктов полиции, установлено 10 модульных постов.
«Если вы видели по городу: в парке Жетысу, Жеруйык парке, помимо этого возле Центрального парка установлены такие модульные посты современного типа. Для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции на местах скопления людей установлены 13 тревожных кнопок SOS, это по водно-зеленому бульвару, также на Ж/Д вокзале, где есть большое скопление людей», - добавил Арман Айтмагамбетов.
Ранее в столичной полиции рассказали о масштабировании сервисной модели полиции.
«В своем Послании Глава государства обозначил приоритеты модернизации органов внутренних дел и переход на сервисную модель обеспечения безопасности. Если говорить о полицейской деятельности, ориентированной на сервис – это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения безопасности», - отметил Арман Айтмагамбетов.Спикер добавил, что оптимизация взаимодействия полиции с населением в контексте сервисной модели базируется прежде всего, на доверии к сотрудникам полиции, принципах партнерства.
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