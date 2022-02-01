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Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане

1 Февраля 2022 14:38
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Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане, рассказал на брифинге начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В течение пяти лет запланировано строительство 44 участковых и 16 модульных пунктов полиции, а также приобретение служебного транспорта и компьютерной техники», - сказал Арман Айтмагамбетов.

Спикер отметил, что в 2021 году выделено девять помещений для участковых пунктов полиции, установлено 10 модульных постов.

«Если вы видели по городу: в парке Жетысу, Жеруйык парке, помимо этого возле Центрального парка установлены такие модульные посты современного типа. Для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции на местах скопления людей установлены 13 тревожных кнопок SOS, это по водно-зеленому бульвару, также на Ж/Д вокзале, где есть большое скопление людей», - добавил Арман Айтмагамбетов.

Ранее в столичной полиции рассказали о масштабировании сервисной модели полиции.

«В своем Послании Глава государства обозначил приоритеты модернизации органов внутренних дел и переход на сервисную модель обеспечения безопасности. Если говорить о полицейской деятельности, ориентированной на сервис – это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения безопасности», - отметил Арман Айтмагамбетов.

Спикер добавил, что оптимизация взаимодействия полиции с населением в контексте сервисной модели базируется прежде всего, на доверии к сотрудникам полиции, принципах партнерства.
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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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