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    11:17, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько новых маршуртов общественного транспорта запустили в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых городских маршрутов общественного транспорта запустили в столице в текущем году, сообщили в компании City Transportation Systems, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения сервиса пассажирских перевозок в 2021 году были запущены 4 новых городских маршрута №№ 26, 30, 45, 69», - отметила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева.

    Кроме того, по ее словам:

    - были изменены схемы движения 6 маршрутов - №№ 34, 36, 46, 70, 314, 322;

    - решены транспортные проблемы 14 улиц и 8 участков;

    - увеличено количество графиков на 15-ти маршрутах;

    - обновлен подвижной состав на 9-ти маршрутах: №№ 4, 7, 17, 21, 23, 25, 40, 41, 48.

    Ранее сообщалось , что на сегодняшний день систему общественного транспорта города Нур-Султан обслуживают 6 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 5 частных автобусных парков.

    Сегодня в общественном транспорте работают около 1 400 водителей, обслуживающие 93 маршрута 864 автобусами. Ежедневно совершается 550 000 поездок. До введения карантинных мер это количество составляло 750 000.

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