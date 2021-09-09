Сколько новых маршуртов общественного транспорта запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых городских маршрутов общественного транспорта запустили в столице в текущем году, сообщили в компании City Transportation Systems, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения сервиса пассажирских перевозок в 2021 году были запущены 4 новых городских маршрута №№ 26, 30, 45, 69», - отметила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева.

Кроме того, по ее словам:

- были изменены схемы движения 6 маршрутов - №№ 34, 36, 46, 70, 314, 322;

- решены транспортные проблемы 14 улиц и 8 участков;

- увеличено количество графиков на 15-ти маршрутах;

- обновлен подвижной состав на 9-ти маршрутах: №№ 4, 7, 17, 21, 23, 25, 40, 41, 48.

Ранее сообщалось , что на сегодняшний день систему общественного транспорта города Нур-Султан обслуживают 6 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 5 частных автобусных парков.

Сегодня в общественном транспорте работают около 1 400 водителей, обслуживающие 93 маршрута 864 автобусами. Ежедневно совершается 550 000 поездок. До введения карантинных мер это количество составляло 750 000.