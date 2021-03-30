Сколько новых больниц планируют построить в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых медицинских организаций планируют построить в Северо-Казахстанской области, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается строительства медицинских объектов в районных центрах, опорных и спутниковых сельских населенных пунктах. На сегодняшний день в СКО всего 623 объекта амбулаторно-поликлинической помощи, в которых 554 государственных и 69 частных», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава отметил, что по уровню износа зданий СКО занимает второе место по республике.

«Данный показатель составляет 78,8%. В данной связи акиматом Северо-Казахстанской области предлагается строительство 47 медицинских объектов в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», в том числе одной районной поликлиники при районной больнице в Уалихановском районе, 46 малых объектов ПМСП в опорных и спутниковых сельских населенных пунктах с потенциалом развития, в том числе 4 врачебных амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 23 медицинских пункта», - уточнил Алексей Цой.

Минздрав полностью поддержал данные предложения.



