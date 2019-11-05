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Сколько номеров можно оформить на свое имя – инструкция сотовых операторов

5 Ноября 2019 18:13
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Сколько номеров можно оформить на свое имя – инструкция сотовых операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы теперь могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи. Сколько номеров пользователь может оформить на свое имя, объяснили казахстанские сотовые операторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Недавно в сети появилась информация о том, что на одну жительницу Петропавловска были оформлены 50 тысяч номеров. Говорилось, что все номера были привязаны к ИИН одного пользователя.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, пользователи теперь могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по ссылке: imei.rfs.gov.kz/checkiin/.

Чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

В частности, граждан интересует, сколько номеров максимально может оформить на себя человек и есть ли лимит.

«В нашей сети абонент как физлицо не может оформить на себя более 100 номеров на одно имя. Для оформления номера ему необходимо лично явиться в салон сотового оператора, предоставить удостоверение личности, заполнить регистрационную форму и расписаться. Личное присутствие требуется обязательно», - рассказал руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов корреспонденту Казинформа.

Номер на другого человека практически нельзя оформить, так как требуется личное присутствие в салоне сотового оператора и личная подпись.

Олжас Бибанов пояснил, есть ли возможность узнать, сколько номеров зарегистрировано на пользователей сотовых абонентов Kcell и Activ.

«Без проблем, для этого можно явиться в салон оператора, предъявить удостоверение личности и попросить показать, сколько регистраций числится на данном абоненте», - отметил О. Бибанов.

Между тем в пресс-службе оператора Beeline также ответили на вопрос, каким образом номера можно оформить на другого человека.

«Номера можно оформить только на себя. Единственный случай, когда номером может пользоваться другой человек – это несовершеннолетний ребенок, в этом случае номер оформлен на родителя. Также напоминаем об ответственности абонентов, использующих номера и устройства, зарегистрированные на третьих лиц. Количество номеров, зарегистрированных за человеком, можно узнать в любом офисе Beeline по заявлению, предоставив свои регистрационные данные, либо на сайте http://imei.rfs.gov.kz/. Также статистика по устройствам доступна на странице http://imei.beeline.kz/», - отметили в компании.

По информации казахстанских операторов, законодательством не ограничено количество номеров, которые можно оформить на одного абонента.

«В ряде случаев физические лица или ИП могут оформить на себя номера с целью последующей перепродажи, что само по себе также напрямую не запрещено законодательством. Но при этом каждый абонент и лица, которые перепродают сим-карты, обязаны обеспечить перерегистрацию на настоящего пользователя номера. Ответственность за это лежит на таких лицах и абонентах. В то же время мы понимаем, что бывают случаи, когда номерами пользуются другие люди, которые не знают и не задумываются о том, на кого оформлен номер. В связи с этим мы проводим постоянную работу по вычистке абонентских данных, делаем регулярные рассылки с напоминанием о необходимости обновления данных и проведения регистрации», - рассказали в пресс-службе компании Tele2.

Следуя требованиям законодательства, компания провела соответствующие работы, созданы необходимые механизмы для упрощенной регистрации.

«На постоянной основе множество раз мы обращались к абонентам с призывом проверить регистрацию и, если данные не совпадают – перерегистрировать сим-карты на себя. Но результат в большинстве случаев отрицательный», - подчеркнули в Tele2.

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT, Общество,
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Акбота Кузекбай

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