Сколько непартийных наблюдателей будет работать на выборах в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Центре непартийного наблюдения по Жамбылской области на выборах в Парламент РК, маслихаты областей и районов рассказали о подготовке к выборам в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За круглым столом в конференц-зале корпуса педагогического института Таразского регионального университета имени М.-Х.Дулати собрались представители штаба Центра непартийного наблюдения за выборами в РК по Жамбылской области, общественных объединений, СМИ, общественные деятели.

О том, сколько и каких непартийных наблюдателей будет работать на выборах в Жамбылской области, рассказала капитан Центра непартийного наблюдения за выборами по Жамбылской области, председатель молодежного общественного объединения «Жастар-зерттеу» Парида Мамедова.

Она отметила, что объединение «Жастар-зерттеу» уже в четвертый раз будет вести наблюдательную миссию в ходе выборов.

В регионе подготовлено 552 независимых наблюдателя, 238 наблюдателей от Гражданского альянса Казахстана, 205 от Федерации профсоюзов и 109 мобильных наблюдателей от общественного объединения «Жастар-зерттеу».

«Наблюдатели проходили подготовку к выполнению своих обязанностей в соответствии с международными стандартами наблюдения. Проведены обучающие семинары по повышению юридических компетенций наблюдателей в районах и областном центре. Подготовлены и все необходимые документы - выписка из устава, справка о регистрации объединения, направление на избирательный участок, блокнот наблюдателя и бейдж готовы к отправке во все районы», - проинформировала спикер.

«Уровень подготовки наблюдателей на сегодняшний день оценивается как 85%. Это связано с тем, что не все наблюдатели присутствовали на семинар-тренингах, из-за того что доехать до районных центров из отдаленных участков, где находятся избирательные округа, было очень сложно. Тем не менее, всех наблюдателей мы знакомим с алгоритмами поведения на участке в день наблюдения, логистикой, которую мы выстраивали с расположением труднодоступных участков в округах Мойынкумского, Сарысуского, Шуского районов, в горной части Кордайского района», - пояснила Парида Мамедова.

Спикер отметила, что такие выборы являются особым испытанием для государства.

«Это большие испытания, как для народа, так и для тех организаций, которые несут ответственность за инфраструктуру, - сказала она. - Сложности бывают с тем, что где-то плохая связь, где-то недоступность в период снежных заносов. И все эти вопросы надо решать сообща. Потому что недовольство социальными вопросами выливается именно в ходе выборного процесса. Чтобы этого не было, нам сейчас необходимо использовать все ресурсы – интернет-технологии, традиционная бумажная методика наблюдений. И всё это делать в соответствии со стандартами наблюдений, которые приняты в цивилизованных странах. По мнению международных наблюдателей, в нашей стране заметен рост электоральной культуры, как граждан, так и наблюдателей. Отрадно, что 30% жамбылских наблюдателей уже не в первый раз сотрудничают с нашей организацией. В прошлые годы в президентские и парламентские выборы мы уже работали в наблюдательной миссии и рады видеть вновь уже опытных наблюдателей», - говорит спикер.

В ходе заседания круглого стола, было подчеркнуто, что все материалы доступны на двух языках – государственном и русском.

«Весь инструментарий подготовки, в том числе доступ по ссылкам в формате онлайн посредством лектория очень опытных лекторов наблюдения, опытных психологов международного класса – это всё доступно для каждого наблюдателя. Поэтому ожидается, что их работа будет проходить на более высоком уровне, чем в прежние годы, и этот опыт необходимо транслировать и использовать в ходе выборов в зарубежных странах. Выборные технологии расширяют границы наших коммуникаций и делают возможным международную коммуникацию электорального процесса, для того чтобы мы повысили уровень нашей политической культуры, практического образования, изучили ценности демократии и существовали в истинном гражданском обществе», - подчеркнула капитан Центра непартийного наблюдения за выборами по Жамбылской области, председатель молодежного общественного объединения «Жастар-зерттеу» Парида Мамедова.

Напомним, очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.