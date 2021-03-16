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    10:23, 16 Март 2021 | GMT +6

    Сколько нефти планируют переработать в Казахстане в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился планами по переработке нефти в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году мы планируем переработать нефть в объеме 17 млн тонн и произвести 12,4 млн тонн нефтепродуктов. Также, в текущем году в целях поддержки отечественной нефтепереработки была снижена ставка экспортной таможенной пошлины на светлые виды нефтепродуктов (бензин, дизельное и авиационное топливо) в 3 раза», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    В настоящее время, по его словам, принимаются меры по освобождению от уплаты акциза при экспорте бензина и дизельного топлива.

    «Вместе с тем, в рамках Послания Президента, было дано поручение по наведению порядка и совершенствованию биржевой торговли, в том числе в сфере нефтепродуктов. Так, до конца марта т.г. планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством в рамках Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с 3-го квартала 2021 года», - заключил министр.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Нефть Экономика
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