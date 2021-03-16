Сколько нефти планируют переработать в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился планами по переработке нефти в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году мы планируем переработать нефть в объеме 17 млн тонн и произвести 12,4 млн тонн нефтепродуктов. Также, в текущем году в целях поддержки отечественной нефтепереработки была снижена ставка экспортной таможенной пошлины на светлые виды нефтепродуктов (бензин, дизельное и авиационное топливо) в 3 раза», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

В настоящее время, по его словам, принимаются меры по освобождению от уплаты акциза при экспорте бензина и дизельного топлива.

«Вместе с тем, в рамках Послания Президента, было дано поручение по наведению порядка и совершенствованию биржевой торговли, в том числе в сфере нефтепродуктов. Так, до конца марта т.г. планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством в рамках Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с 3-го квартала 2021 года», - заключил министр.



