Сколько нефти планируется добыть в 2020 году - прогноз МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов вынес на рассмотрение в Мажилисе Прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,4%. Рост ВВП будет обеспечен за счет увеличения валового накопления, внутреннего потребления и экспорта», - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса.

При этом, по его словам, инвестиции станут главным фактором поддержания экономического роста.

«В отраслевом разрезе основной рост будет приходиться на несырьевой сектор. Это обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство. Средний рост данных отраслей будет на уровне 4,7%. Вклад в рост ВВП составит 3,5 процентного пункта. Объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений», - отметил министр.

Он также озвучил прогноз бюджетных параметров на 2020-2022 годы, составленный на основе макроэкономического прогноза

«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8,1 трлн тенге, в 2021 году 8,7 трлн тенге, в 2022 году 9,5 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году до 1,0% к ВВП. С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2020 году в объеме 12,9 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,7 трлн тенге», - заключил спикер.