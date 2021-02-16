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    11:36, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько нефти добыто в январе 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о добыче нефти в стране в январе 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период добыча нефти и конденсата составила 7,01 млн тонн и по плану составила 98,3%. В том числе, по нефтегазовой сфере такие показатели по крупным компаниям. Это проект Тенгиз, 2,05 млн тонн нефти, плановый показатель составляет 95,8%», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По его словам, это связано с тем, что обледенение на оборудовании вызвало коронацию, а это в свою очередь вызвало отключение основного электрооборудования и вследствие аварийную остановку завода второго поколения.

    «И в этой связи, из-за этих технологических моментов, ТШО были аварийные остановки. В этой связи задержки, здесь электрическая энергия была снижена, и завод второго уровня был остановлен. В этой связи было частичное снижение производства», - отметил министр.

    «В этой связи Министерство энергетики совместно с комитетом по регулированию данной сферы, проводят проверку. По Кашагану – Северокаспийский проект составляет 1,23 млн тонн, показатель 100%, по Карачаганаку 1,09 млн тонн, по плану составляет 101% за отчетный период», - заключил Н. Ногаев.



    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Энергетика Нефть Экономика
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