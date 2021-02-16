Сколько нефти добыто в январе 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о добыче нефти в стране в январе 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период добыча нефти и конденсата составила 7,01 млн тонн и по плану составила 98,3%. В том числе, по нефтегазовой сфере такие показатели по крупным компаниям. Это проект Тенгиз, 2,05 млн тонн нефти, плановый показатель составляет 95,8%», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

По его словам, это связано с тем, что обледенение на оборудовании вызвало коронацию, а это в свою очередь вызвало отключение основного электрооборудования и вследствие аварийную остановку завода второго поколения.

«И в этой связи, из-за этих технологических моментов, ТШО были аварийные остановки. В этой связи задержки, здесь электрическая энергия была снижена, и завод второго уровня был остановлен. В этой связи было частичное снижение производства», - отметил министр.

«В этой связи Министерство энергетики совместно с комитетом по регулированию данной сферы, проводят проверку. По Кашагану – Северокаспийский проект составляет 1,23 млн тонн, показатель 100%, по Карачаганаку 1,09 млн тонн, по плану составляет 101% за отчетный период», - заключил Н. Ногаев.



