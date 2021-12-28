Сколько нефти добыто в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько нефти добыто в Казахстане в 2021 году, сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, объем добычи нефти по итогам 2021 года составил 85,7 млн. тонн, объем переработки – 17,1 млн. тонн и объем производства нефтепродуктов – 13,1 млн. тонн.

Министр также подробно остановился на трех крупных нефтегазовых проектах – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые остаются драйверами в нефтедобыче страны и вносят существенный вклад в экономический рост страны.

Так, по данным Минэнерго, по итогам 2021 года объем добычи нефти по проектам Тенгиз составит 26,5 млн. тонн, объем добычи газа – 14,5 млрд. м3.

На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения стоимостью 45,2 млрд. долларов США, который позволит увеличить добычу нефти на 12 млн. тонн в год. На сегодня общий прогресс работ по проекту составляет 87%, завершение проекта планируется в 2023 году.

Объем добычи нефти на месторождении Кашаган по итогам текущего года ожидается на уровне 15,9 млн. тонн, объем добычи газа – 9,7 млрд. м3.

По словам министра энергетики, достижение плановых показателей на месторождении будет обеспечено за счет строительства газоперерабатывающих заводов, которые позволят производить дополнительно 3 млрд. м3 товарного газа в год и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн. тонн в год.

Объем добычи нефти на месторождении Карачаганак составляет 11,6 млн. тонн, объем добычи газа 18,7 млрд. м3. На сегодня на Карачаганаке реализуются проекты, которые в дальнейшем позволят поддержать уровень добычи жидких углеводородов в пределах 11-12 млн. тонн в год.