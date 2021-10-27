Сколько неблагополучных семей выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения привлечены к ответственности трое взрослых. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султана Нэлля Дощанова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Выявлено 19 фактов реализации алкоголя до 21 года. За появление в общественных местах в состоянии опьянения и распитие алкогольных напитков несовершеннолетними к административной ответственности привлечены 94 родителя и законных представителя. За доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения – 3 взрослых», - сказала Нэлля Дощанова.

Спикер добавила, что в целях повышения эффективности проводимых сотрудниками УМПС ДП города Нур-Султана мер по индивидуальной профилактике правонарушений, предупреждению рецидивной преступности, выявления несовершеннолетних правонарушителей и неблагополучных семей для последующего охвата контролем сотрудниками ювенальной полиции проводится системная и планомерная работа.

«Участковыми инспекторами ювенальной полиции в текущем году выявлено и поставлено на профилактический учет ОВД 178 неблагополучных семей, на иждивении которых находятся 334 ребенка», - заключила Нэлля Дощанова.