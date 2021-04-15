Сколько населенных пунктов в Казахстане наиболее подвержены подтоплениям весной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям определили 905 населенных пунктов, наиболее подверженных к подтоплениям весной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в целом с 2017 по 2020 годы по стране были определены 905 населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям весной.

В МЧС добавили, что благодаря реализации Дорожной карты по предупреждению паводковых угроз снята угроза подтопления свыше трехсот (315) населенных пунктов и минимизированы риски еще в 314-ти, где проживает более 300 тысяч людей.

В целом в рамках Дорожной карты отремонтировано 26 гидротехнических сооружений, проведены: реконструкция ограждающей дамбы (3,127 км) в п. Кожевенный Северо-Казахстанской области (2638,9 млн. тенге); восстановлен (64 м) размытый участок дамбы М. Шорман в Баянаульском районе Павлодарской области (1364,9 млн. тенге); капитальный ремонт защитной дамбы вдоль реки Илек Алгинского района Актюбинской области (130 млн. тенге).

В настоящее время реализуется Дорожная карта до 2023 года, с реализацией 212 защитных мероприятий.