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    15:50, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько населенных пунктов в Казахстане наиболее подвержены подтоплениям весной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям определили 905 населенных пунктов, наиболее подверженных к подтоплениям весной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в целом с 2017 по 2020 годы по стране были определены 905 населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям весной.

    В МЧС добавили, что благодаря реализации Дорожной карты по предупреждению паводковых угроз снята угроза подтопления свыше трехсот (315) населенных пунктов и минимизированы риски еще в 314-ти, где проживает более 300 тысяч людей.

    В целом в рамках Дорожной карты отремонтировано 26 гидротехнических сооружений, проведены: реконструкция ограждающей дамбы (3,127 км) в п. Кожевенный Северо-Казахстанской области (2638,9 млн. тенге); восстановлен (64 м) размытый участок дамбы М. Шорман в Баянаульском районе Павлодарской области (1364,9 млн. тенге); капитальный ремонт защитной дамбы вдоль реки Илек Алгинского района Актюбинской области (130 млн. тенге).

    В настоящее время реализуется Дорожная карта до 2023 года, с реализацией 212 защитных мероприятий.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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